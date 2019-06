Un arresto per caporalato in autolavaggio

Arrestato, ai domiciliari, dai carabinieri un egiziano di 23 anni che insieme al fratello (irreperibile) è accusato di avere sfruttato il lavoro di quattro connazionali impiegati nell'impianto di lavaggio low-cost di auto a Città di Castello (sottoposto a sequestro). A suo carico è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Perugia. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (il cosiddetto caporalato), falso per induzione in errore del pubblico ufficiale, nonché numerose violazioni sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro i reati contestati.

Dalle indagini, iniziate un anno fa, è emerso che gli imprenditori egiziani con la loro attività avevano di fatto "alterato i prezzi di mercato". I lavoratori - è stato riferito dai militari del nucleo ispettorato del lavoro - erano impiegati per 12 ore al giorno e venivano retribuiti con trenta euro.

Secondo gli investigatori, inoltre, dovevano pagare 150 euro al mese per un posto letto concesso dai datori di lavoro.