Verini, pessimo risultato centrosinistra umbro

"Il voto dei ballottaggi umbri è stato pessimo per il centrosinistra, con risultati particolarmente dolorosi in città di consolidate tradizioni democratiche e di sinistra": a sottolinearlo è l'on. Walter Verini, commissario regionale del Partito democratico. "Ha fatto eccezione Gubbio - ricorda - dove il centrosinistra di Stirati, da noi sostenuto, ha vinto e convinto per la seconda volta".

"Amaro il risultato di Foligno - afferma Verini in una nota - dove una bella e ampia coalizione non solo politica ma anche civica e sociale, con un candidato di grande valore come Luciano Pizzoni, con tante energie fresche coinvolte, ha sfiorato il 45%. È un patrimonio su cui investire. Non ci sono macerie, ma condizioni da cui ripartire".