Tardani, lavoro per coesione e fiducia

"Inizieremo a lavorare da subito per costruire un clima di coesione e di fiducia verso questa città e le sue potenzialità e poi per risolvere i problemi della crisi economica, quello demografico e della sicurezza": queste le priorità del nuovo sindaco di centrodestra di Orvieto, Roberta Tardani. Che al ballottaggio ha sconfitto con il 57% dei voti il sindaco uscente, Giuseppe Germani.

Tardani è la prima donna a vestire ad Orvieto la fascia tricolore, dopo essere già stata la prima vicesindaco durante la giunta Concina, tra il 2009 e il 2014. "Che il sindaco sia uomo e donna per me non ha grande significato - commenta con l'ANSA -, ci vuole solo capacità di rispondere alle esigenze della gente. Ad Orvieto c'era un grande desiderio di cambiamento, io l'avevo percepito e per questo mi sono candidata sfidando anche tutti inizialmente. Poi però il consenso dietro a questo progetto politico è cresciuto e il risultato è arrivato".