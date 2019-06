Squarta, centro destra vince nei Comuni

"Mai nella storia dell'Umbria il centrodestra era riuscito a vincere nei tre Comuni più importanti della regione. Al sogno di Perugia e all'impresa di Terni si aggiunge ora l'avventura di Foligno dove Stefano Zuccarini si è imposto con uno straordinario risultato": a dirlo è Marco Squarta, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e portavoce dello schieramento in Assemblea legislativa.

"Il ballottaggio, nel quale i nostri candidati hanno vinto anche a Orvieto, Bastia e Marsciano - ha sottolineato l'esponente di FdI -, mette in evidenza l'insoddisfazione per le precedenti gestioni insieme al desiderio di cambiamento degli umbri. Adesso più che mai è necessario che il centrodestra lavori unito in vista delle imminenti elezioni regionali perché cambiare si può".

Per Squarta le elezioni amministrative "confermano la volontà degli umbri di voltare definitivamente pagina dopo decenni di governo rosso".