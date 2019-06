Polidori, per cd risultati impensabili

"Imponendosi in ben quattro ballottaggi, conquistando città simbolo come Foligno, Orvieto, Marsciano e Bastia Umbra, il centro destra ha raggiunto risultati fino a qualche anno fa impensabili e scritto una bella pagina di storia politica locale": così la coordinatrice di Forza Italia in Umbria, on. Catia Polidori. Che fa le sue congratulazioni "ai nostri sindaci": Paola Lungarotti a Bastia Umbra, Francesca Mele a Marsciano, Roberta Tardani ad Orvieto e Stefano Zuccarini a Foligno.

"Desidero complimentarmi particolarmente - afferma Polidori - con gli eletti: il vice presidente del coordinamento di Forza Italia in Umbria, Andrea Pilati, per essere il primo degli eletti di tutte le liste e Francesca Borzacchiello, eletta a Marsciano; Riccardo Meloni per aver riportato un grande risultato personale e per l'ottimo lavoro svolto a Foligno insieme a Ivano Ceccucci e Daniela Flagiello; Filiberto Franchi ed Antonio Bagnetti a Bastia Umbra; Andrea Oreto ad Orvieto".