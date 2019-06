Nazionale volley visita mostra Pablito

La nazionale femminile di pallavolo ha fatto visita alla mostra "Pablito great emotions" con i trofei di Paolo Rossi, alla Rocca Paolina di Perugia.

Le azzurre sono in città per giocare le partite del quarto round della Volleyball Nations League per la quale affronteranno Bulgaria, la Corea del Sud e la Russia. Ad accoglierle è stato lo stesso Paolo Rossi che poi ha illustrato alle atlete, ai tecnici e ai dirigenti i trofei e le maglie in mostra. Ha quindi ripercorso con loro la storia del mondiale di Spagna 1982 nel quale fu capocannoniere. A Pablito la nazionale azzurra di volley ha donato un gagliardetto tricolore.

Le atlete e il commissario tecnico Davide Mazzanti si sono mostrate particolarmente incuriosite dai trofei ma anche dalla tante maglie esposte.

Ad accompagnare la nazionale anche il presidente della Fipav Umbria Giuseppe Lomurno.