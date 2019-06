Morroni, svolta in Umbria è certezza

"A coloro i quali poteva rimanere qualche dubbio sulla svolta in atto della regione verso il centrodestra, la giornata dei ballottaggi ha sciolto ogni riserva. Non sono più segnali di fumo, sono certezze": lo ha sottolineato Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia in Assemblea legislativa.

Per l'esponente di Forza Italia "il governo dell'Umbria cambia scenario, affidandosi alle idee di uomini e donne in grado di raccogliere e risolvere le istanze rimaste inascoltate per decenni". "Motivo per cui - ha aggiunto - i fortini della sinistra hanno ceduto: Bastia Umbra, Foligno, Marsciano, Orvieto, consentendo, finalmente, di ripensare al territorio con un programma più unitario e di respiro mirato al progresso economico e sociale. Una responsabilità della quale la coalizione di centrodestra saprà farsi carico e, soprattutto, farsi valere - ha concluso Morroni -, pensando da subito al cambiamento da attuare e al nuovo volto della Regione".