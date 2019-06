Corso formazione micologi a Scuola pa

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Si è aperta a Villa Umbra la 12/a edizione del corso di formazione per micologi, organizzata dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica e con partecipanti provenienti non soltanto dall'Umbria, ma anche da Abruzzo, Campania, Toscana, Marche, Lazio, Emilia Romagna e Puglia.

Il corso ha l'obiettivo di rilasciare l'attestato di micologo preparando professionalmente gli operatori addetti alle funzioni di riconoscimento e controllo dei funghi epigei, freschi e conservati messi in commercio o auto consumati.

Dal 2007 la Regione Umbria ha attribuito l'organizzazione del corso di formazione per micologi a Villa Umbra, che da allora ha rafforzato un "modello didattico attivo" incentrato su esercitazioni pratiche, simulazioni, verifiche intermedie scritte e pratiche, escursioni guidate, visite guidate, supportate da lezioni frontali introduttive e di approfondimento scientifico.