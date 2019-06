Al centro destra il sindaco di Orvieto

Roberta Tardani, del centro destra, con il 57 per cento dei voti, è il nuovo sindaco di Orvieto. Nel ballottaggio - in base ai dati definitivi del ministero dell'Interno - ha infatti superato l'uscente Giuseppe Germani, esponente del Pd alla guida della coalizione di centro sinistra, 43%.

Centro destra nettamente avanti anche a Foligno dove, a spoglio ancora in corso, Stefano Zuccarini sfiora il 56% dei voti mentre Luciano Pizzoni, centro sinistra (coalizione del sindaco uscente Nando Mismetti), è al 43,7%.

A Gubbio si conferma invece il sindaco uscente Filippo Mario Stirati sopra al 59% dei voti contro il poco meno del 41% di Marzio Presciutti Cinti, centro destra, al 40,6%.

Al centro destra anche Marsciano con Francesca Mele, 63,4%, che ha superato Stefano Massoli, 36,5%, e Bastia Umbra dove Paola Lungarotti ha superato il 58% mentre Lucio Raspa ha sfiorato il 42%. (ANSA).