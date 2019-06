A Perugia la nazionale donne di volley

Al via da martedì a Perugia il quarto round della Volleyball Nations League femminile. Le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo al Pala Barton per affrontare nell'ordine: la Bulgaria (11/6, ore 20), la Corea del Sud (12/6, ore 20) e la Russia (13/6, ore 20).

Lunedì mattina le azzurre visiteranno anche la mostra Pablito great emotions, la mostra dei trofei di Paolo Rossi allestita alla Rocca Paolina.

Sulla carta il girone di Perugia non si presenta proibitivo per Cristina Chirichella e compagne, seconde nella classifica generale della VNL (7 vittorie e 22 punti) dietro solo alla Turchia (8V 24p). L'obiettivo dell'Italia è quello di fare bottino pieno nella tappa umbra e compiere il passo decisivo verso la Final Six di Nanchino (3-7 luglio).