Petrucci: Gerarchie Ducati non cambiano

Avversari in pista, amici fuori ma, soprattutto, alleati contro Marc Marquez. E' quello che ha detto il Gp del Mugello che ha visto le Ducati di Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso battagliare, e vincere, contro l'iridato spagnolo poi finito alle spalle del pilota umbro, con il forlivese terzo. "Io un avversario in più per Andrea nella corsa al titolo? Adesso l'unica cosa che conta è togliere punti a Marquez - assicura Petrucci intervistato da Sky Sport insieme al compagno di Team - Le gerarchie non cambiano. Io volevo vincere una gara ma il team ha un obiettivo più grande e dobbiamo raggiungerlo", ha aggiunto Petrucci, tornato a ringraziare Dovizioso per il sostegno datogli da quando è arrivato alla Ducati.