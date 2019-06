Pallavolo: Bernardi presenta biografia

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - ''E' il mio primo libro. Me lo avevano chiesto in tanti, ma non mi piacciono le semplice biografie. Anche in questo caso la mia prima risposta è stata 'no'. Ero favorevole solo se venivano raccontati 'i come' e non 'i che cosa'. E' stata una grandissima emozione. Ho preso in mano la mia vita, l'ho srotolata e raccontata'': lo dice Lorenzo Bernardi, oggi tecnico di Perugia ma tra i più grandi giocatori di pallavolo di sempre, eletto nel 2001 dalla FIVB il 'miglior giocatore di pallavolo del XX secolo'.Bernardi ha messo nero su bianco la sua vita in una biografia dal titolo ''La Regola del 9''. Bernardi ripercorre tutto: dal cambio di ruolo voluto da Velasco fino alla carriera di allenatore: ''Avevo detto che non avrei mai allenato. Forse ho scelto il lavoro più brutto che c'è, ma mi piace. Abbiamo il dovere morale di trasmettere.

Volevo mettere a disposizione la via che conosco io per raggiungere determinati obiettivi. E non è solo la medaglia d'oro o il titolo. Ma raggiungere il meglio di noi stessi''.