Sportello su sicurezza alimentare

(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - Per aiutare tutte le aziende a interpretare e applicare la normativa, la Camera di commercio di Perugia tramite la sua Azienda speciale Promocamera, in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, ha attivato lo Sportello di primo orientamento sull'etichettatura e la sicurezza alimentare, che fornisce un servizio tecnico rivolto alle imprese della provincia di Perugia che operano in tutta la filiera del settore agroalimentare (produzione, trasformazione e commercializzazione).

La legislazione è stata arricchita da importanti contributi. Le nuove norme, emanate a livello europeo e nazionale, hanno creato un quadro giuridico che comporta necessari adeguamenti da parte delle imprese. In un contesto sempre più competitivo alle imprese interessate a proiettarsi sui mercati internazionali, viene richiesto di adempiere correttamente alle disposizioni relative alla vendita nei Paesi comunitari e all'esportazione extra-Ue dei prodotti alimentari.