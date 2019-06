(ANSA) - PERUGIA, 6 GIU - Si è tenuta a Perugia, nella sede della Provincia, la conferenza di presentazione del Campionato italiano juniores di ciclismo, gara che si svolgerà domenica 16 giugno a Città di Castello.

La prova tricolore, valida anche come 25 Trofeo Alta Valle del Tevere e Memorial Renato Amantini - Antonio Bellanti, vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori corridori di categoria del panorama nazionale ed è organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica Fortebraccio da Montone, insieme alla Federazione ciclistica italiana e al Comitato regionale Umbria.

La prova tricolore del 16 giugno partirà alle ore 13 da viale Vittorio Veneto e terminerà sempre nella stessa località dopo 133,7 km. La corsa transiterà per dieci volte sotto lo striscione del traguardo. I giri totali saranno cinque: in tre di questi è prevista la scalata della salita della Dogana Vecchia, negli altri due i ciclisti dovranno affrontare due scalate (La Montesca oltre a quella della Dogana Vecchia).