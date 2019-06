Seminario su reddito di cittadinanza

(ANSA) - PERUGIA, 5 GIU - Istituzioni regionali, Arpal - Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, enti locali e Terzo settore a confronto sulle misure di contrasto alla povertà per fornire risposte concrete a chi vive situazioni disagiate nel territorio. L'incontro, organizzato a Villa umbra dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, è stato promosso da Regione Umbria e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che si avvale del supporto scientifico di Banca Mondiale.

L'evento denominato "La formazione sul patto per l'inclusione sociale nell'ambito del reddito di cittadinanza e del reddito di inclusione" è stato aperto da Cristina Strappaghetti, responsabile settore Sanità e Sociale della Scuola, e ha registrato oltre cento iscrizioni.

Al centro dei lavori il passaggio dal Reddito di inclusione al Reddito di Cittadinanza.