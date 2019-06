'Ridge' visita mostra cimeli Paolo Rossi

Davanti alla gigantografia di Paolo Rossi, Ronn Moss, l'attore che è stato per 25 anni Ridge Forrester della soap tv Beautiful, lo ha indicato con la mano e ha pronunciato poche parole: "the legend". Un 'omaggio' reso appena giunto alla mostra dei trofei "Pablito great emotion" allestita alla Rocca Paolina di Perugia.

Panama bianco e occhiali neri, l'attore ha voluto visitare l'esposizione. Con lui la moglie Devin Devasquez. Ad accompagnare Ronn Moss è stata Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi che invece non ha potuto partecipare all'incontro.

Moss, in questo periodo in Italia per il suo tour mondiale Usa Meets Italy, ha quindi visitato tutta la mostra.

Soffermandosi davanti ai vari cimeli. Come il pallone d'oro vinto da Rossi o la maglia che indossava in occasione della finale dei mondiali vinta con la Germania a Spagna '82.