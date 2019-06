Porzi, centrosinistra sia unito

"Tenere unito tutto il popolo del centro sinistra per riaffermare i principi di democrazia e rispetto che da sempre tengono salde le comunità umbre": così Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea legislativa ed esponente del Pd, a pochi giorni dai ballottaggi per l'elezione di alcuni sindaci dell'Umbria.

Secondo Porzi "di fronte all'avanzare dell'atteggiamento politico delle destre populiste e nazionaliste deve attestarsi anche in Umbria un argine fondato sui principi dell'uguaglianza e della libertà democratica". "Specie - aggiunge - in quelle comunità che domenica sono chiamate a votare per il ballottaggio il centro sinistra deve farsi garante di questa sfida e raccogliere verso di se tutte quelle le forze popolari e liberali che intendono difendere i principi della democrazia e del rispetto". "Soprattutto - conclude Porzi - ci sia la forza di coinvolgere in questa direzione le tante sensibilità del mondo moderato e popolare che hanno a cuore l'Umbria e il suo futuro".