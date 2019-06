Gentiloni, Umbria riparta da sue qualità

(ANSA) - PERUGIA, 5 GIU - "L'Umbria credo che non abbia nulla da guadagnare da slogan, odio e divisioni, ma deve ripartire dalle sue grandi qualità per le quali è famosa nel mondo". È quanto ha detto il presidente del Partito democratico, Paolo Gentiloni, a Foligno, a margine dell'incontro a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra, Luciano Pizzoni, in corsa per il ballottaggio del 9 giugno.

A Gentiloni, prima di parlare al pubblico nell'Auditorium San Domenico di Foligno, è stato regalato il libro sulla storia della Quintana da parte del presidente dell'Ente Giostra, Domenico Metelli. Come aveva fatto poco prima col ministro Salvini, Metelli ha consegnato anche a Gentiloni l'invito ad assistere sabato 15 giugno alla Giostra.