Camcom-Sviluppumbria uniti per turismo

(ANSA) - PERUGIA, 5 GIU - Il direttore generale di Sviluppumbria Mauro Agostini e il presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni hanno sottoscritto una convenzione per la valorizzazione del territorio umbro a livello turistico e culturale, promuovendo il "brand Umbria" su scala nazionale ed internazionale, attraverso campagne web sul portale turistico regionale umbriatourism.it.

Sviluppumbria e Camera di commercio puntano a rafforzare il processo di miglioramento della qualità dell'offerta turistica umbra, in linea con l'evoluzione della domanda di mercato, che in particolare è sensibile alla diffusione del web come strumento di conoscenza di un territorio e di auto-organizzazione del viaggio. Esiste la consapevolezza - spiega una nota - che molto può ancora essere fatto, per colmare la carenza di informazioni relative al patrimonio culturale e all'offerta del territorio umbro e che i canali informativi on-line, anche se esistenti, possono ancora essere maggiormente utilizzati a fini promozionali.