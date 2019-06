Muore operaio investito da collega su A1

(ANSA) - TERNI, 4 GIU - Infortunio mortale sul lavoro stamani lungo l'A1, sette chilometri dopo il casello di Orvieto in direzione sud: un operaio di 57 anni è morto dopo essere stato investito da un collega che era al volante di un mezzo adibito alla spazzatura della pavimentazione.

La vittima, secondo quanto riferisce la polizia stradale, intorno alle 11,15 stava lavorando all'interno di un cantiere stradale per il rifacimento della carreggiata. Per lui inutili i soccorsi, visto che è deceduto immediatamente. L'uomo era dipendente di una ditta privata che lavora per conto di Autostrade per l'Italia. Sul posto, oltre alla Polstrada per i rilievi, ispettorato del lavoro e 118. Le cause dell'investimento sono in corso di accertamento.