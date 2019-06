Lavori per sicurezza in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 4 GIU - Proseguono all'ospedale Santa Maria di Terni i lavori per l'implementazione del sistema di sicurezza elettrica nell'ambito del progetto di messa in sicurezza generale avviato già da alcuni anni. Dopo la prima fase che lo scorso weekend ha riguardato il dipartimento di emergenza e urgenza, questa settimana si procederà con ulteriori riprove del sistema, che comporteranno un nuovo temporaneo abbassamento dell'illuminazione.

Il dipartimento Emergenza-urgenza è già dotato di quanto previsto dalla normativa: una linea di alimentazione elettrica e una cabina di trasformazione dedicate, un gruppo statico che garantisce continuità assoluta dell'energia elettrica in alcuni circuiti e un generatore di corrente autonomo in grado di intervenire in caso di assenza di rete.

"Ma in particolare in aree così delicate - precisa il commissario straordinario del Santa Maria, Maurizio Dal Maso - la sicurezza non è mai troppa. E per aumentare i livelli di sicurezza, abbiamo acquistato e installato un doppio gruppo elettrogeno".