(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - La Usl Umbria 1 dichiara guerra all'asma. E lo fa, anche quest'anno, con la campagna "Asma Zero week", un'intera settimana dedicata alla prevenzione della malattia. L'asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, che colpisce in Italia il 4-5%della popolazione. Si stima che nel nostro Paese ne soffrano circa 2,6 milioni di persone, con ripercussioni rilevanti sui costi sanitari e sulla qualità della vita delle persone.

Presso il servizio di Riabilitazione respiratoria della Usl Umbria 1 di Perugia, situato al Centro servizi Grocco (via della Pallotta n.42), dal 3 al 7 giugno, le persone che soffrono di asma bronchiale, o che sospettano di esserne affetti, potranno ricevere una consulenza specialistica pneumo-allergologica, gratuita.

Per le informazioni e la prenotazione della consulenza è già attivo il numero verde 800 628989.