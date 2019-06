Modelli a confronto su disagio giovanile

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - Il disagio giovanile sarà al centro di un convegno in programma mercoledì 5 giugno nelle aule didattiche della facoltà di Medicina del Polo Unico di Perugia, dal titolo "Stati mentali a rischio di psicosi".

Si confronteranno il modello anglo-americano e quello che si sta sviluppando in Umbria. Ospite dell'incontro la dottoressa Maria Ferrara, che si è occupata del disagio giovanile in strutture dei servizi territoriali dell'Emilia Romagna e che da tre anni è la responsabile del Programma per il trattamento degli esordi psicotici (Step) del dipartimento di Psichiatria dell'Università di Yale (Stati Uniti). Con lei il prof. Andrea Raballo, con esperienze in Scandinavia e Australia e di recente nominato vice-presidente della sezione di psicopatologia della Organizzazione mondiale di Psichiatria (Wpa).