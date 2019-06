Lavori per generatore corrente ospedale

La direzione dell'Azienda ospedaliera di Terni ha reso noto che sono in corso i lavori di installazione del nuovo generatore di corrente per implementare gli standard di sicurezza di alcune aree sensibili dell'ospedale. La prima fase dei lavori è già terminata.

La direzione dell'Azienda - in una nota - "si scusa con gli utenti per i disagi subiti" e, poiché i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni, entro lunedì 3 giugno comunicherà tempi e fasi programmati per il completamento dell'intervento.