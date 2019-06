Educational Tour 2019 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 3 GIU - Assocamerestero, l'associazione che riunisce le 78 Camere di commercio italiane all'estero, e Unioncamere, in collaborazione con la Camera di commercio di Perugia dà avvio all'Educational Tour 2019, percorso alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della regione Umbria in programma dal 3 al 7 giugno.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del Progetto "True Italian Taste" promosso e finanziato dal ministero dello Sviluppo economico e realizzato da Assocamerestero in collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero, volto a promuovere la conoscenza del vero made in Italy agroalimentare, in contrasto al fenomeno dell'Italian Sounding.

Protagonisti dell'Educational Tour, 9 top influencer food&wine provenienti da Stati Uniti, Canada e Messico - individuati dalle rispettive Ccie dei Paesi di origine - che avranno l'opportunità di conoscere dal vivo le eccellenze delle filiere produttive locali attraverso un percorso ad hoc con più tappe sul territorio.