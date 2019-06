Sepiacci presidente Umbria Top Wines

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - Rinnovo ai vertici di Umbria Top Wines. La più grande società cooperativa del vino umbro ha riunito l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, con la rappresentanza di cantine provenienti da tutto il territorio regionale. Quest'ultimo ha poi nominato Massimo Sepiacci, della Cantina Duca della Corgna del Trasimeno, alla presidenza, con il supporto della coppia di vice presidenti formata da Nazzareno Cataluffi (Tudernum) e Francesco Strangis (Chiorri), il presidente uscente.

"Agiremo in continuità con l'attività precedente e con quanto fatto molto bene finora - afferma Sepiacci - ma con l'intento di ampliare le azioni per favorire ancora di più l'enologia umbra".

Per il neo-presidente di Umbria Top "va rafforzato - spiega - ancora di più il brand Umbria associato al vino perché nel mondo ancora siamo un po' indietro rispetto ad altre regioni che si mettono in evidenza in maniera molto più unitaria".