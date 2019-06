Moto: Petrucci, proverò a vincere

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 1 GIU - ''Lotto per il podio, ma quando si è lì si prova a vincere. Dipenderà da quello che vuol fare Marquez che, almeno che non sia pretattica, non è al massimo delle forze e potrebbe provare a gestire la gara. Il problema è che saranno in tanti aggressivi a voler passare''.

Danilo Pertucci cerca di studiare la giusta strategia per essere protagonista domani nella gara del Gran premio d'Italia al Mugello che lo vedrà scattare in prima fila, avendo ottenuto il 3/o tempo in qualifica. Petrucci però domani potrebbe avere un avversario in più: ''Faccio molta fatica a respirare - ha spiegato - nei giorni scorsi avevo mal di gola e febbre e ho dovuto prendere degli antibiotici, che mi fiaccano molto. Adesso sto meglio, ma quando sono in moto respiro con difficoltà e mi fanno male i muscoli''.