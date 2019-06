Avanti tutta Onlus negli Stati Uniti

(ANSA) - PERUGIA, 1 GIU - "Avanti tutta" torna negli Stati Uniti, dopo la grande impresa di Leonardo Cenci, l'unico maratoneta a correre due volte la Maratona con un cancro in atto. Domenica a New York si corre la "Italy Run - 2 giugno 2019", 8 chilometri dentro Central Park. E #Avantitutta non potrà mancare. "In onore del nostro Leo infatti - si legge in una nota - sarà dato un premio, promosso dal Coni e dal ministero degli Esteri, ai primi italiani, donna e uomo, che taglieranno il traguardo. Questo prestigioso riconoscimento muove una profonda gratitudine da parte della famiglia di Leonardo e dell'associazione Avanti Tutta Onlus da lui fondata nel 2013 con un desiderio". "Che questo premio si consideri esteso a tutti i malati oncologici e loro familiari, i quali ogni giorno 'corrono' le loro vite non facili, lasciando che l'amore, la passione, la speranza non siano cancellati dalle diagnosi di malattia. Esattamente come Leonardo ha testimoniato".