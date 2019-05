Assemblea approva legge su vitalizi

L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la proposta di legge regionale concordata tra Governo e Regioni per la rideterminazione dei vitalizi. Prevede cinque scaglioni per il riconteggio, ma anche clausole di salvaguardia per evitare eventuali riduzioni eccessive degli assegni.

L'approvazione è arrivata subito dopo l'annuncio dello scioglimento della stessa Assemblea per le dimissioni della presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini.

L'atto al quale l'Aula ha dato il via libera contiene un dispositivo di legge comune a tutte le Regioni che segue l'intesa raggiunta tra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. L'obiettivo della legge è un contenimento della spesa pubblica attraverso la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere secondo il metodo di calcolo contributivo.