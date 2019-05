A Spoleto il Salotto delle eccellenze

Spoleto diventerà per tre giorni "Salotto delle eccellenze" con una festa della qualità che si terrà da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno per celebrare prodotti tipici e artigianato "handmade".

Un appuntamento per rendere omaggio al meglio dell'eno-gastronomia e della produzione artigianale regionale e non solo.

Nel programma della manifestazione - reso noto dal Comune - ci sarà spazio oltre che per la mostra mercato anche per degustazioni, show cooking, convegni,visite ai musei, esposizioni, concerti, spettacoli, open night con musica dal vivo, mobilità dolce e una giocheria per bimbi.

Tra gli appuntamenti centrali un concerto di Cristiana Pegoraro al Caio Melisso, il raduno di bici, moto e auto d'epoca in piazza Duomo, gli appuntamenti con Spoleto Cultura tra cui il convegno a Palazzo Leti Sansi dal titolo "Il Vino e il Vino nell'Arte" con Riccardo Cotarella, Paolo Morbidoni, Claudio Strinati e Vittorio Sgarbi.