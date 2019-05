corso LinkedUmbria a Villa umbra

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Comprendere la rilevanza strategica del patrimonio informativo del sistema pubblico per il territorio e promuovere il tema degli open data per arrivare al rilascio di dataset in formato aperto relativi a welfare, lavoro, sanità, economia, turismo, trasporti, ricostruzione post sisma, scuola, agricoltura, ambiente.

Sono gli obiettivi del percorso formativo laboratoriale "I linked data: istruzioni per l'uso" realizzato a livello regionale ed inserito nel quadro delle attività previste dal progetto #LinkedUmbria. Il programma formativo, curato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, è promosso dalla Regione Umbria, servizio Infrastrutture tecnologiche e sistema informativo integrato della Giunta Regionale diretto da Graziano Antonielli.

L'intervento di formazione, nel suo insieme, ha già compreso un'attività seminariale organizzata in aprile e prosegue ora con un corso di 21 ore realizzato in tre diverse edizioni.