Congresso nazionale dell'Aidp ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 MAG - Quello di una "imprescindibile" convergenza complementare di due intelligenze, umana e artificiale, relativamente al futuro del lavoro, sarà il messaggio di fondo e il tema guida del 48/o congresso nazionale dell'Aidp dal titolo "Intelligenza Artificiale, Intelligenze Umane: quando il plurale fa la differenza".

L'Associazione italiana per la direzione del personale organizza ad Assisi, il 7 e 8 giugno, il "più importante confronto annuale sulla gestione e valorizzazione delle risorse umane" - come è stato definito stamani a Perugia durante la presentazione - e che per la prima volta si terrà in Umbria.

Soddisfatta, quindi, Adriana Velazquez, presidente Aidp Umbria (gruppo regionale nato nel 2004 e passato dai 20 ai 120 soci attuali) che ha moderato l'incontro di presentazione nella sede della Banca Popolare di Spoleto.