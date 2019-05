Caparvi, Umbria stabilmente primo partito

"Se i dati verranno confermati, l'Umbria è la quarta regione in Italia per percentuale di voti ottenuti dalla Lega, che si attesta stabilmente come primo partito": a dirlo è il segretario regionale Umbria del partito, Virginio Caparvi, parlando del voto alle Europee.

"E' una Lega che va fortissimo - ha sottolineato Caparvi - nei comuni dove già amministriamo come Umbertide, Todi, Terni, Attigliano, Spoleto, Nocera Umbra e anche questo è un dato da tenere in considerazione nell'ottica del buon governo che riusciamo a garantire nei territori. L'Umbria ha voglia di futuro, di prospettive e si vuole liberare del giogo oppressivo delle sinistre che hanno di fatto impoverito questa terra e che oggi vogliono ancora mantenere il potere. Noi grazie al popolo sovrano ci poniamo umilmente al servizio della cittadinanza per dare futuro e per dare ragione ai nostri giovani di vivere e rimanere in questa meravigliosa terra". SALTAMARTINI, A TERNI LA LEGA CRESCE "A Terni la Lega non solo si conferma il primo partito in città e provincia, ma cresce" commenta il commissario del partito ternano, l'onorevole Barbara Saltamartini. "Un grandissimo risultato - aggiunge - che premia il buon governo dell'amministrazione a guida Lega con il sindaco Latini e al contempo dimostra che il nostro movimento è sempre più radicato nel territorio, interpretando le esigenze dei cittadini, delle realtà sociali e produttive locali". Secondo Saltamartini, "da Terni parte la sfida per le prossime elezioni regionali con la consapevolezza che solo la Lega può interpretare il sentimento e la necessità di cambiamento di cui l'Umbria ha urgentemente bisogno dopo i danni prodotti dal Pd e dalla sinistra in questi anni".