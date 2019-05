Un morto per incidente su Autosole

Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo l'A1, quattro chilometri dopo il casello di Orvieto, in direzione sud.

Il furgone sul quale viaggiava, insieme ad altre quattro persone, intorno ha sbandato - secondo una prima ricostruzione - finendo contro il guardrail e fermandosi sulla corsia di marcia.

Non ci sono altri mezzi coinvolti. Inutili i soccorsi dell'uomo, mentre un altro passeggero è rimasto ferito in maniera non grave.

Al momento dell'incidente, nel tratto interessato, pioveva.

Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco.