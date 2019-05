Aperti seggi per europee e comunali

Aperti in tutta l'Umbria i seggi per le elezioni europee e comunali. Nessuna anomalia nelle operazioni, secondo quanto si apprende dalle prefetture di Perugia e di Terni.

Per le amministrative sono poco più di 408 mila gli elettori chiamati a rinnovare sindaci e Consigli di 63 Comuni, 353 mila 566 in provincia di Perugia e 54 mila 774 in quella di Terni. Allestiti 558 seggi, 461 in provincia di Perugia e 97 in quella di Terni. Tra i centri chiamati al voto c'è Perugia.

Diversi comunque i comuni importanti della regione dove si vota. Come Foligno, Orvieto, Montefalco, Gubbio e Gualdo Tadino. Tra i più piccoli ci sono Poggiodomo, con 96 elettori, e Polino, 206.

Per le europee gli aventi diritto al voto sono 687 mila 171.

Hanno a diposizione mille e 5 seggi.