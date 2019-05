A Perugia affluenza europee oltre 57%

E' tra le più alte di quelle registrate nei capoluoghi di regione l'affluenza alle 19 registrata a Perugia per le europee. Secondo i dati del ministero dell'Interno è infatti del 57,67 per cento (54,36 quella a livello regionale), a fronte di un dato nazionale di poco superiore al 43 per cento.

Per le comunali l'affluenza registrata a Perugia alle 19 è del 56,24%.