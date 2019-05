Subito in tanti a mostra Paolo Rossi

Ha fatto registrare subito un successo di pubblico la mostra "Pablito great emotion", la mostra ufficiale su Paolo Rossi e l'Italia del 1982 inaugurata al Centro espositivo della Rocca paolina, a Perugia.

Propone una carrellata sulla carriera del capocannoniere del Mundial spagnolo vinto dall'Italia di Enzo Bearzot. Con le maglie ufficiali, la Scarpa d'oro vinta in quell'occasione e tanti altri cimeli di Paolo Rossi.

Diverse centinaia i visitatori che hanno visitato la mostra appena aperta. Che Rossi ha raggiunto dal museo del Perugia calcio a bordo di una cabina "personalizzata" del minimetrò, accompagnato da tre squadre delle giovanili biancorosse. Alla Rocca Paolina anche un centinaio di ragazzi del torneo internazionale della Federcalcio in corso a Perugia e una cinquantina della Paolo Rossi Academy.

Tra i tanti presenti alcuni grifoni del passato più o meno recente come Ilario Castagner, Franco Vannini, Serse Cosmi e Walter Alfredo Novellino.