Nuova tecnologia Breast unit Castello

La Breast unit dell'ospedale di Città di Castello è stata dotata di un nuovo sistema tecnologico integrato che consente di localizzare il linfonodo sentinella senza utilizzare materiali radioattivi. Lo ha annunciato l'Usl Umbria 1 sottolineando di continuare "ad investire in nuove tecnologie per garantire standard elevati nel trattamento chirurgico e diagnostico del tumore della mammella e per migliorare quindi la prevenzione e l'assistenza delle pazienti.

Il nuovo sistema utilizza un magnetometro con sonda SentiMag/Magseed, il tracciante non radioattivo Magtrace e il metodo molecolare denominato Osna.