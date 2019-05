Denuncia schiaffo prima comizio Foligno

Un giornalista in pensione, Roberto Testa, ha denunciato alla polizia di essere stato colpito al volto con uno schiaffo da un uomo mentre ieri sera era a Foligno in piazza della Repubblica poco prima del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato a sindaco del centrosinistra, Luciano Pizzoni. Ha quindi indicato come presunto responsabile il marito della consigliera regionale del M5s, Maria Grazia Carbonari, anche lei presente ai fatti.

L'episodio sarebbe avvenuto al termine di un breve diverbio.

Carbonari - interpellata dall'ANSA - ha annunciato di volere a sua volta sporgere querela. Parlando di "messa in scena" e contestando la ricostruzione fornita dal giornalista.

L'episodio è stato oggetto di diversi commenti sui social, anche dopo la diffusione di un filmato su quanto successo.