Usl 2 amplia servizi Medicina sport

Con l'arrivo della bella stagione, il "sano desiderio" di incrementare o riprendere l'attività fisica all'aperto "deve sempre accompagnarsi" ad un corretto stile di vita e "non può prescindere" da un'accurata prevenzione rivolgendosi a personale altamente qualificato: lo sottolinea l'Usl Umbria 2 nell'ambito della quale il servizio diretto dal dottor Alberto Inches ha messo in campo nuove iniziative.

E' stato infatti attivato un nuovo ambulatorio di Medicina dello Sport a Foligno con la dottoressa Maria Rosaria Cunto ed è ormai prossima - prevista il 6 giugno - l'apertura di uno a Norcia con il dottor Francesco Desantis.

La Medicina dello sport - ricorda la Usl - è presente nei sei distretti aziendali (a Terni in viale Bramante, a Foligno nel presidio ospedaliero "S. Giovanni Battista", a Spoleto nel centro San Carlo, a Norcia nel presidio ospedaliero, ad Amelia nel Pes di via Primo Maggio, ad Orvieto nel presidio ospedaliero "S. Maria della Stella").