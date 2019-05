Oliviero nuovo rettore ateneo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Il giurista Maurizio Oliviero è il nuovo rettore dell'Università degli studi di Perugia per il sessennio accademico 2019/2020 - 2024/2025. Al ballottaggio ha superato Franco Cotana, docente ordinario di Fisica tecnica industriale al dipartimento di Ingegneria.

Maurizio Oliviero, nato Lioni (Avellino), 52 anni, è professore ordinario di Diritto comparato al dipartimento di Giurisprudenza. Dal 2004 al 2017 è stato alla guida dell'Adisu, l'Agenzia per il diritto allo studio universitario. Nel 2013 fu sconfitto al ballottaggio da Franco Moriconi nelle elezioni per la scelta del rettore dello stesso ateneo perugino.

Questo l'esito del ballottaggio svoltosi oggi, con i seggi allestiti nell'Aula Magna di Palazzo Murena, rimasti aperti per tutta la giornata; risultati provvisori in attesa della verifica della Commissione elettorale centrale.

Aventi diritto al voto in totale: 2.271. Hanno votato in 1.960. Le schede bianche - riferisce l'ateneo - sono state 13,092. Le schede nulle 21,275. Franco Cotana ha ottenuto 491,487 voti, Maurizio Oliviero 638,771.

"La nostra è una grandissima Università - ha detto il professor Oliviero facendo il suo ingresso in Aula Magna al termine dello scrutinio - e da domani la faremo ancora più grande, lo faremo insieme, in un clima rinnovato. Credo che questo Ateneo abbia una grandissima tradizione, ma avrà anche un grandissimo futuro".

"Voglio fare due ringraziamenti - ha aggiunto - il primo lo devo alla mia famiglia: provengo da una famiglia che credo abbia fatto tanti sacrifici e i giovani devono vedere in me un esempio di incoraggiamento. Metteteci passione, amore, coraggio: per questa Università, per il nostro Paese, perché i traguardi si raggiungono. Voglio ringraziare, inoltre, gli studenti, il personale, i docenti. Voglio ringraziare tutti, tutti i candidati che sin qui si sono misurati in questa prova: insieme rifaremo ancor più grande questo Ateneo. Ma soprattutto voglio ringraziare il professor Fausto Elisei: tutto ciò è la dimostrazione che da soli si fa molto poco, bisogna imparare a lavorare insieme e noi cominceremo".

"Abbiamo sempre detto - ha affermato ancora Oliviero - che volevamo un'Università migliore, ma per pretendere un'Università migliore dobbiamo essere migliori noi stessi per primi. Con tutta l'onestà, l'onore, la responsabilità, mi rendo conto che di fronte a noi abbiamo una prova importante. Posso farvi una sola promessa - ha concluso il professor Oliviero - metterò tutto il mio impegno affinché questa Università possa avere gli onori che merita, in Italia e in qualsiasi luogo del mondo. Vi ringrazio tutti". (ANSA).