Green Jobs,vince Umbria con CreativitEat

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Viene dall'Umbria il progetto che ha conquistato il primo posto nella finalissima nazionale del Green Jobs che si è tenuta a Milano, lasciando alle spalle ben 75 concorrenti provenienti da 8 regioni italiane. La classe quarta E dell'Istituto Alberghiero di Assisi si è infatti aggiudicata l'edizione 2018/2019 con "CreativEAT", una mini-impresa che ha messo a punto "Sunny Spoon" un cucchiaino edibile fatto di pastigliaccio, una tecnica italiana utilizzata nella pasticceria: attraverso l'utilizzo di materie prime naturali, come lo zucchero a velo, può essere mangiato e, se gettato via, non inquina.

Per premiare l'importante risultato ottenuto a Milano ma anche l'impegno e il talento di tutti i mini imprenditori green delle sette classi dell'Umbria che hanno lavorato per concretizzare il proprio progetto imprenditoriale con il supporto di docenti ed esperti esterni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha organizzato un evento che si è tenuto stamani, nella sala delle Colonne di Palazzo Graziani.