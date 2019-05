Ripristinati domiciliari per Barberini

Ripristinati dal Tribunale del riesame gli arresti domiciliari per l'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini (che comunque resterà libero) per l'inchiesta sui concorsi 'pilotati' all'ospedale di Perugia. I giudici hanno infatti annullato l'ordinanza con la quale il 19 aprile il gip aveva revocato la misura cautelare.

Il tribunale ha così accolto l'impugnazione del provvedimento da parte dei pubblici ministeri ritenendo sussistente il rischio di un possibile inquinamento probatorio. A Barberini sono stati così applicati gli arresti domiciliari per 60 giorni. Il provvedimento non è comunque subito esecutivo potendo essere impugnato in Cassazione dalla difesa dell'ex assessore dopo il deposito delle motivazioni per le quali il Tribunale si è riservato 45 giorni.