Riesame, associazione indagine concorsi

Per il Tribunale del riesame di Perugia, nell'inchiesta sui concorsi all'ospedale del capoluogo umbro per sette indagati sussistono "gravi indizi di colpevolezza" riguardo all'associazione per delinquere contestata dalla procura ma esclusa dal gip nell'ordinanza di custodia cautelare. I giudici hanno così accolto l'appello proposto dai magistrati.

Il provvedimento depositato oggi riguarda in particolare l'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca, l'ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi e altre cinque persone. Il reato associativo non è comunque contestato ad alcun politico.

Il Riesame ha anche ridotto da sei mesi a 60 giorni la durata della misura interdittiva dal servizio per sei dipendenti dell'ospedale di Perugia.