Pallavolo,due campioni operati a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Sono perfettamente riusciti gli interventi chirurgici cui sono stati sottoposti ieri due atleti della pallavolo internazionale, Marko Podrascanin e Marko Matic, dall'equipe della struttura complessa di Ortopedia del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Per l'atleta della Sir volley Podrascanin si è trattato di intervento di "tenolisi achillea", causato da una tendinopatia.

Già dopo la visita di controllo i sanitari hanno proceduto alle dimissioni del pallavolista di origini serbe. "Abbiamo stilato un programma di riabilitazione - fa sapere in una nota dell'ospedale il direttore della Ortopedia prof. Auro Caraffa - con ripresa graduale della preparazione. L'atleta verrà costantemente seguito dallo staff medico e si deve considerare che saranno necessari tre mesi per un recupero definitivo".

Nella stessa giornata di ieri Marko Matic, attualmente in forza al club turco di Izmir, ha subito un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.