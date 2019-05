Netta ripresa mercato casa nel ternano

Mercato immobiliare in netta ripresa nel ternano, dove continua però ad essere conveniente acquistare, visto che i prezzi sono ai minimi storici: è quanto emerge dallo studio realizzato dalla Fimaa Umbria, la Federazione italiana mediatori agenti d'affari, presentato nella sede di Confcommercio Terni.

L'analisi evidenzia un aumento delle compravendite, tra il 2017 e il 2018, di circa l'11%, sia nel capoluogo che in provincia, leggermente superiore sia alla media della provincia di Perugia sia a quella regionale.

A Terni lo scorso anno si sono registrate 993 compravendite, contro le 888 del 2017, e nel primo trimestre del 2019 gli operatori hanno evidenziato una situazione stabile rispetto al 2018.

La "buona ripresa" del mercato è diffusa in quasi tutta la provincia: subito dopo Terni, la maggiore vivacità si registra ad Orvieto (174 compravendite nel 2018), Narni e Amelia.