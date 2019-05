Legali valutano ricorsi dopo Riesame

Valuterà se impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame riguardo al riconoscimento dell'associazione per delinquere una volta lette le motivazioni, l'avvocato Francesco Falcinelli, difensore dell'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca. "Attendiamo il deposito delle motivazioni e poi decideremo cosa fare" ha detto.

L'avvocato Falcinelli ha comunque sottolineato che il provvedimento contiene anche "aspetti favorevoli" al suo assistito. "E' infatti per noi importante - ha sottolineato l'avvocato Falcinelli - la conferma dell'esclusione della corruzione, come già deciso dal gip".

Il provvedimento del Riesame sarà impugnato anche dall'avvocato David Brunelli per il ripristino degli arresti domiciliari per l'ex assessore regionale Luca Barberini.

Il legale sta anche valutando se appellare il provvedimento con il quale il gip ha negato la revoca degli arresti domiciliari all'ex segretario del Pd Gianpiero Bocci.