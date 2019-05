Corso estivo Scuola giornalismo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - La conduzione e lo studio televisivo, la magia della radio, la rassegna stampa, saper utilizzare i social-network e scrivere per il web. Anche quest'anno il Centro giornalismo di Perugia organizza il corso estivo di "Introduzione al giornalismo multimediale e multipiattaforma". Un percorso formativo aperto a tutti i giovani che hanno compiuto 18 anni, della durata di cinque giorni, nei mesi di giugno (dal 10 al 14), luglio (dall'8 al 12) e settembre (dal 2 al 6). I corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30 presso il Centro giornalismo di Perugia a Pontefelcino, nella sede della prestigiosa Scuola, in via Giacomo Puccini.

Si tratta di una settimana intensiva per fare "tuffo" nel mondo del giornalismo, esperienza che i partecipanti vivranno seguiti da giornalisti professionisti di fama nazionale che insegneranno loro le basi del giornalismo televisivo, radiofonico e multimediale.