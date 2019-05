Attività Comitato Sisma Centro Italia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Il "Comitato Sisma Centro Italia", l'iniziativa di solidarietà, promossa da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil per le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, ha raccolto 6,9 milioni di euro ed ha permesso di finanziare 104 progetti in 63 Comuni del cratere (11 nel Lazio, 16 in Umbria, 61 nelle Marche, 16 in Abruzzo).

I progetti, ancora in fase di sviluppo e che hanno ricevuto 5,2 milioni di euro, hanno già creato, in termini di risvolti occupazionali, 372 nuovi posti di lavoro e ne hanno consolidati 1.644.

In particolare - spiega una nota di Confindustria Umbria - 26 progetti riguardano il "Rilancio dell'impresa e dell'occupazione" per un valore di 4,2 milioni di euro.

Settantotto la parte relativa ai "Servizi per il miglioramento della qualità della vita e lotta all'abbandono dei Territori", per un valore di 2,7 milioni di euro.