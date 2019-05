Droga, "tradito" dall'odore di marijuana

(ANSA) - TERNI, 21 MAG - Due persone sono state arrestate dalla squadra volante della questura di Terni in altrettante operazioni antidroga svolte tra il capoluogo e Narni. Nel primo caso in manette è finito un operaio trentenne del posto, notato in piazza Dalmazia lanciare dal finestrino della sua auto un ovulo di plastica al cui interno, è stato poi accertato, vi erano due involucri con cocaina e marijuana.

Dalla perquisizione del veicolo - riferisce la questura - sono emersi 600 euro, mentre nella sua abitazione sono stati scoperti altri 50 grammi di cocaina e cinque di hascisc e marijuana, oltre ad un bilancino di precisione.

L'altro arrestato, un ventiduenne anche lui di Terni, è stato invece fermato lungo la Flaminia Ternana, in località Ponte Aia.

Al momento del controllo gli agenti hanno avvertito un forte odore tipico della marijuana e infatti sotto al sedile del guidatore, all'interno di un astuccio di plastica, sono state scoperte 10 bustine contenenti hascisc e marijuana pronte per lo spaccio.